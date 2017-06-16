"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать идею переезда МЭР, Минкомсвязи, Минпромторга и Минстроя из 16 зданий в центре столицы в "Москва-Сити". Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо глав четырех министерств премьеру.

"Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются", - подтвердила "Коммерсанту" пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Согласно стоящей на письме резолюции Медведева, проработать идею переезда поручено первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и главе министерства финансов Антону Силуанову. Куратором проекта создания единого правительственного комплекса в "Москва-Сити" предлагается назначить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Переезд может состояться во второй половине 2018 года.

Инициировавшие идею министры обосновывают просьбу о переезде как организационными задачами, так и желанием сэкономить, в том числе на постоянных тратах на ремонт. Правительство также надеется сократить расходы за счет уменьшения площадей, используемых для работы министерств, до 70 тыс. кв. м (более чем в четыре раза).

По данным "Коммерсанта", вероятным местом размещения единого правительственного комплекса в "Москва-Сити" станет здание комплекса "IQ-квартал", либо площади проектов Capital Group. По расчетам опрошенных изданием экспертов, покупка площадей, необходимых для переезда министерств, обойдется в 17,5-20,23 млрд рублей. Аренда аналогичных площадей будет стоить от 1,75 до 2,1 млрд рублей. Затраты на переезд чиновников планируется возместить, реализовав в дальнейшем нынешние здания министерств.