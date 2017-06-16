Путин: проблема олигархии не стоит в России так остро, как раньше

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что проблема сращивания власти и бизнеса в стране уже не так актуальна, как раньше. Об этом он сообщил в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ последней части этой четырехсерийной документальной ленты начался в четверг на кабельном канале Showtime.
Российский лидер констатировал, что олигархия - "это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения". "Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть", - подчеркнул он.
"Я говорил, что в 2008 году многие предприниматели, в том числе частные предприниматели, с которыми я вообще никогда раньше не был знаком, неожиданно для меня проявили свои лучшие качества. Взяли на свои плечи значительную часть ответственности за состояние своих предприятий, сохранение коллективов и так далее, рисковали своими капиталами", - отметил при этом Путин.
"Надеюсь, что вот в таком качестве, соблюдая существующее законодательство, мы будем и дальше развивать ситуацию, связанную с частным бизнесом, но сейчас, мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-х или начале двухтысячных", - подчеркнул Путин. Он также отметил, что ключевой задачей считает сокращение имущественного неравенства, добавив: "Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу".