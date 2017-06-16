"Единая Россия" предложила увеличить расходы на культуру из бюджета в 2017 г.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" предложили существенно увеличить расходы на культуру в рамках работы над поправками к федеральному бюджету на 2017 год. Об этом заявил на брифинге глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

Например, сейчас в бюджете Минкультуры на гастроли региональных театров предусмотрено 270 млн рублей. Макаров отметил, что во время подготовки проекта бюджета ко второму чтению, на эти цели удалось найти дополнительные 233 млн рублей. "Это в сумме будет 0,5 млрд и это очень приличные деньги", - указал парламнетарий, подчеркнув, что авторами поправки являются депутаты-единороссы Станислав Говорухин, Андрей Макаров и Сергей Неверов.

Макаров напомнил, что поправки в федеральный бюджет 2017 года, принятые в первом чтении 9 июня, позволят оказать дополнительную поддержку сфере культуры в России. Корректировки главного финансового документа страны на текущий год предусматривают дополнительную поддержку культуры в размере 1 млрд рублей. Эти средства будут направлены в детские школы искусств для закупки музыкальных инструментов (400 млн рублей), в детские театры (300 млн рублей), также деньги пойдут на развитие познавательного туризма (300 млн рублей).