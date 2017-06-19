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Глава ДВЖД ожидает роста грузооборота со строительством транспортного коридора на Сахалин

Экономика и бизнес
19 июня, 8:32 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 19, июня. /ТАСС

О реанимировании планов соединения Сахалина с континентальной частью РФ во время ежегодной "Прямой линии" 15 июня сообщил Владимир Путин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Строительство транспортного перехода между Сахалином и материковой частью России даст ощутимый рост грузооборота на Дальнем Востоке, сообщила в понедельник пресс-служба правительства островного региона.

"Основное преимущество транспортного перехода для железной дороги - значительный рост грузооборота, по прогнозам - до нескольких миллионов тонн. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы между островом и основной частью страны появилось сухопутное соединение", - привела пресс-служба слова начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николая Маклыгина, сказанные им на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

По его словам, с 2003 года на Сахалине ведется так называемая перешивка стальной магистрали на общероссийский стандарт, что является важным и необходимым условием при создании единой транспортной сети. Сегодня под материковый габарит реконструировано 619,4 км главного пути из 806 км. Олег Кожемяко отметил, что островной регион готов активно участвовать в этой работе, решая вопросы отвода земель, совместного проектирования и строительства дорожной инфраструктуры.

"Проект имеет исключительное значение для Сахалина, его социально-экономического развития и надежного транспортного сообщения с континентальной частью страны. Сегодня привезенные на остров морским путем все основные товары, включая продукты питания и строительные материалы, резко вырастают в цене. Очевидно, что строительство перехода привело бы не только к увеличению надежности и скорости поставок грузов на остров, но и существенным образом отразилось бы на их стоимости", - отметил Кожемяко.

О реанимировании планов соединения острова Сахалин с континентальной частью страны во время ежегодной "Прямой линии" 15 июня сообщил президент Владимир Путин. Проект строительства перехода в двух вариантах - мост или тоннель - включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Рассматривается он и как часть другого более крупного начинания - оно предполагает сухопутное соединение России и Японии через Сахалин. В этом случае обе страны получат существенные выгоды - например, начнет действовать транспортный коридор, позволяющий, по оценкам, обрабатывать более 40 млн тонн грузов в год. Главной его составляющей станет железная дорога.

Как отметил в ходе "Прямой линии" президент, стоимость моста будет ниже, чем перехода через Керченский пролив, но вместо него возможно строительство тоннеля. Решение о начале стройки пока не принято. Путин заявил, что, по предварительным расчетам, стоимость моста на Сахалин может составить 286 млрд руб. без учета стоимости работ по строительству подъездных путей на острове и в Хабаровском крае.

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Кожемяко, Олег Николаевич
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