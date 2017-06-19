Законопроект о запрете онлайн-витрин и штрафах за интернет-продажу алкоголя внесен в Думу

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пакет законопроектов о запрете онлайн-витрин алкоголя, а также об административной и уголовной ответственности за продажу спиртосодержащей продукции дистанционным способом внесен на рассмотрение Госдумы. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты.
Автором инициативы выступил один из членов Совета Федерации. Согласно пояснительной записке, предлагается внести поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и установить запрет на использование онлайн-витрин для демонстрации алкоголя.
В сопроводительных документах указывается, что новым каналом для увеличения продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции все чаще становится интернет. "Несмотря на то что алкогольная продукция отнесена к перечню товаров, дистанционная продажа которых запрещена, интернет-продажи алкогольных напитков в России не только реализуются, но и увеличиваются; в настоящее время наиболее распространенной формой обхода запрета дистанционной продажи алкоголя являются онлайн-витрины", - утверждается в пояснительной записке. В соответствии с действующим законодательством использование виртуальных витрин не признается продажей алкоголя через интернет, так как процесс покупки и оплаты товаров формально должен происходить в стационарной торговой точке, отмечает автор. Но осведомленные потребители в курсе, что после бронирования заказа менеджеры предложат покупателю оформить курьерскую доставку выбранной алкогольной продукции на дом, даже несмотря на всплывающую информацию на сайте магазина о том, что дистанционная продажа им не осуществляется, говорится в материалах к внесению законопроекта.
"Виртуальные витрины действительно могут стать новым каналом стимулирования потребления алкоголя, в том числе во многом за счет молодежи, которая активно пользуется интернетом, а это, в свою очередь, идет вразрез с реализуемой государством в течение долгих лет программой по снижению уровня потребления алкоголя", - опасается автор.
Одновременно он предлагает ввести административную отвести за розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом в виде штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если же продажа алкоголя через интернет совершается неоднократно, то предусматриваются меры уголовного наказания вплоть до исправительных работ сроком до одного года.
Соответствующие поправки предусматривается внести в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях.