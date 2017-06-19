Росатом привлечет средства Газпромбанка на ветропарки в Адыгее и Краснодарском крае

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "ВетроОГК" (входит в группу "Росатом") и Газпромбанк подписали первое соглашение о финансировании строительства ветропарков на юге страны. Суммарный объем финансирования в рамках подписанного кредитного соглашения сроком на 10 лет составляет 63,1 млрд руб., передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Кредитные средства будут предоставлены "ВетроОГК" на принципах проектного финансирования, согласно которым основным денежным потоком для обслуживания долга будет служить выручка "ВетроОГК" по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).