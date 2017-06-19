Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"

Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
Мутко: оргкомитет в целом доволен посещаемостью первых матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не станет вмешиваться в спор между АФК "Система" и "Роснефтью", поскольку он уже решается в суде.
"Он (спор этих двух компаний) реализуется в судебной плоскости и, конечно, президент (РФ Владимир Путин) никоим образом не может вмешиваться в этот процесс", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отказался комментировать жалобу членов совета директоров АФК "Система" к Владимиру Путину, в которой те попросили президента вмешаться в спор с "Роснефтью". Как сообщает "Коммерсантъ", авторы обращения заявили главе государства, что иск влияет не только на "Систему", но и на весь инвестклимат в стране. "Служебную переписку мы публично не комментируем", - подчеркнул представитель Кремля.
"Говорить о каком-то влиянии (этого спора) на инвестклимат было бы неверным, - считает Песков. - Мы знаем, что компании имеют свою позицию, они отстаивают свои позиции. Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд". "Это абсолютно нормальная мировая практика, в том числе и в мире предпринимателей", - добавил он.
В мае "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система- Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".