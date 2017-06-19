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Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"

Экономика и бизнес
19 июня, 13:36 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Представитель кремля также отказался комментировать жалобу членов совета директоров АФК "Система" к Владимиру Путину, в которой те попросили президента вмешаться в спор с "Роснефтью"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не станет вмешиваться в спор между АФК "Система" и "Роснефтью", поскольку он уже решается в суде.

"Он (спор этих двух компаний) реализуется в судебной плоскости и, конечно, президент (РФ Владимир Путин) никоим образом не может вмешиваться в этот процесс", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отказался комментировать жалобу членов совета директоров АФК "Система" к Владимиру Путину, в которой те попросили президента вмешаться в спор с "Роснефтью". Как сообщает "Коммерсантъ", авторы обращения заявили главе государства, что иск влияет не только на "Систему", но и на весь инвестклимат в стране. "Служебную переписку мы публично не комментируем", - подчеркнул представитель Кремля.

"Говорить о каком-то влиянии (этого спора) на инвестклимат было бы неверным, - считает Песков. - Мы знаем, что компании имеют свою позицию, они отстаивают свои позиции. Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд". "Это абсолютно нормальная мировая практика, в том числе и в мире предпринимателей", - добавил он.

В мае "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система- Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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