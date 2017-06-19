Первый из трех новых атомных ледоколов сдадут в июне 2019 года

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Сдача головного ледокола "Арктика" состоится в июне 2019 года. Еще два судна этой серии будут сданы в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Мы выходим на июнь 2019 года - это уже сдача головного ледокола "Арктика", - сказал Рогозин. - Дальше - ноябрь 2020 года, это атомный ледокол "Урал", и атомный ледокол "Сибирь" - это 2021 год, ноябрь". С учетом того, что "Росатом" продлил срок эксплуатации действующего атомного ледокольного флота, судостроители успевают с обновлением флота, подчеркнул он.

Он отметил, что в понедельник начинаются заводские испытания первой турбины для ледокола "Арктика", который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Испытания продлятся около месяца для каждой турбины.

Турбины сдает Кировский завод. Прежде такого рода работы проводились на заводе на Украине, однако после 2014 года пришлось проводить мероприятия по импортозамещению, пояснил вице-премьер. Предприятие для этого вложило 900 млн рублей, оставшуюся сумму дал Фонд поддержки промышленности.

Для каждого ледокола будет построено по 2 турбины. В июле будет сдана судостроителям первая турбина, в октябре - вторая турбина для первого ледокола, заключил Рогозин.

Ледокол "Лидер"

По словам вице-премьера, судостроители и госкорпорация "Росатом" оптимистично настроены в отношении проекта создания атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт.

"Хочу доложить, что довольно оптимистично настроены и судостроители, и Росатом, и поставщики в отношении атомного ледокола "Лидер" на 120 МВт", - сказал он. "И документация есть, и технически сложилась уже вся промышленная кооперация, - отметил Рогозин. - Если будет принято решение правительством через несколько лет о его строительстве, в целом техническая основа для его создания появляется".

Создание ледокола "Лидер" смогло бы обеспечить всесезонность и всепогодность работ на Северном морском пути как по западному маршруту, так и на востоке, для круглогодичного вывоза углеводородов, считает вице-премьер.

Мощность самого крупного на сегодня ледокола, который строит Балтийский завод, составляет 60 МВт.