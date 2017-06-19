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Tele2 может переехать в офис "Ростелекома"

Экономика и бизнес
19 июня, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Источник ТАСС пояснил, что речь идет об офисе "Ростелекома" в Румянцеве

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" и Tele2 изучают возможность переезда штаб-квартиры Tele2 в офис "Ростелекома". Об этом сообщил журналистам президент госоператора Михаил Осеевский в кулуарах годового общего собрания акционеров компании.

"Мы обсуждаем возможность сесть вместе в одном офисе для того, чтобы усилить модель agile (принцип управления проектами с вовлечением каждого сотрудника - прим. ТАСС) и ее более активно формировать", - сказал он, пояснив, что обсуждается переезд Tele2 в офис "Ростелекома".

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Источник в компании пояснил ТАСС, что речь идет об офисе "Ростелекома" в Румянцеве. Сейчас штаб-квартира Tele2 расположена в бизнес-центре "Олимпия парк" на Ленинградском шоссе. В Tele2 возможный переезд не комментируют.

Президент "Ростелекома" рассказал о планах совместной деятельности госоператора и Tele2.

"Мы планируем полностью перевести Tele2 на использование наших сетей, мы консолидируем закупки, мы начинаем вырабатывать общие методики оценки финансовых результатов", - отметил он. Также обсуждение затрагивает такие темы, как работа виртуального оператора и выработка единой маркетинговой политики.

Планы по переходу контроля Ростелекому

Глава "Ростелекома" заявил, что все акционеры Tele2 продолжают обсуждать необходимость получения госоператором контроля в Tele2. "С каждым месяцем степень нашей координации усиливается. Мы все глубже погружаемся в детали совместной деятельности, и это, в том числе, наверное, влияет и на ход наших обсуждений о том, нужен ли нам контроль", - отметил он. Осеевский подчеркнул, что главное в данной ситуации для компаний - вместе больше зарабатывать.

Ранее глава "Ростелекома" говорил, что ожидает выхода оператора Tele2 на прибыльность через 1-2 года. Он отметил, что компания по планам выйдет на 120 млрд рублей выручки в этом или в следующем году (в 2016 году выручка Tele2 составила 105 млрд рублей).

"Ростелекому" принадлежат 45% Tele2, остальным пакетом акций владеет Tele2 Russia Holding AB, в котором ВТБ владеет 50%, Invintel B.V. Алексея Мордашова - 40%, банк "Россия" - 10%.

Ранее Осеевский заявлял, что переговоры о возможном увеличении доли госоператора в Tele2 продолжаются, но в ближайшее время решение принято не будет.

О том, что в течение 2017 года доля "Ростелекома" в Tele2 может стать выше контрольной, говорил и первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, Tele2 "чувствует себя увереннее", наблюдается положительный тренд.

ВТБ выкупил бизнес шведской Tele2 в России в 2013 году за $2,4 млрд. Банк взял на себя долг оператора в размере $1,15 млрд. В том же году ВТБ продал 50% в операторе структурам банка "Россия" и Алексея Мордашова. В 2014 году произошло объединение Tele2 с мобильными активами "Ростелекома", в результате был образован "T2 РТК Холдинг", в котором "Ростелеком" получил 45%.

Tele2 работает в 65 регионах РФ.

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Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович
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