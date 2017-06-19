Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погоды

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минсельхоз прогнозирует в 2017 году снижение урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"По предварительным данным субъектов РФ, валовой сбор зерна, картофеля и сахарной свеклы в связи с погодными условиями ожидается ниже прошлого года. Прогноз производства основных сельскохозяйственных культур будет уточняться по итогам проведения ярового сева и начала уборочных работ", - отметили в министерстве.
В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,7 млн тонн.
По словам представителя пресс-службы, в результате неблагоприятных погодных условий во всех федеральных округах проведение весенних полевых работ сдвинулось на более поздние сроки - это повлечет за собой более позднее созревание сельскохозяйственных культур и уборочных работ. При этом на большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для завершения посевных работ, роста и развития большинства сельскохозяйственных культур будут преимущественно удовлетворительными, подчеркнули в Минсельхозе.