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Кудрин считает разумным возврат к единому суверенному фонду

Экономика и бизнес
19 июня, 16:43 дата обновления: 19 июня, 16:52 UTC+3

Глава Центра стратегических разработок заявил, что поддерживает данную инициативу Минфина

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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

© Стоян Васев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает разумной идею объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Об этом он написал в своем Twitter.

"Объединить Резервный фонд и ФНБ - разумно. Предлагал это в январе 2016 года. Поддерживаю инициативу Минфина", - написал Кудрин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил возможности консолидации этих двух фондов.

Кудрин был автором идеи создания стабилизационного фонда, который впоследствии был разделен на два фонда. Предполагалось, что Резервный фонд может использоваться для покрытия текущих расходов в случае падения цен на нефть, а ФНБ задумывался как долгосрочный инструмент поддержки пенсионной системы.

Средства ФНБ предполагалось инвестировать в инструменты с более высокой доходностью на длительный срок, в частности несколько российских промышленных и инфраструктурных проектов были профинансированы из его средств.

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