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Аргентина выпустила облигации на $2,75 млрд сроком на 100 лет

Экономика и бизнес
20 июня, 5:04 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, июня. /ТАСС

В министерстве финансов республики отметили, что Аргентина вошла в немногочисленную группу стран, выпускающих облигации со столь длительным сроком погашения

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Аргентины выпустило международные облигации сроком на 100 лет на общую сумму в 2,75 млрд долларов. Как сообщило в понедельник министерство финансов республики, процентная ставка по ценным бумагам составила 7,125%, доходность - 7,9%.

В ведомстве отметили, что Аргентина вошла в немногочисленную группу стран, выпускающих облигации со столь длительным сроком погашения. "Мы ближе к нормальным государствам, таким как Бельгия и Мексика, чем к Венесуэле. Как и она, прошлое правительство брало в долг сроком на 5 лет и под 15%", - сказал министр финансов Луис Капуто.

По его мнению, спрос на аргентинские ценные бумаги отражает уверенность инвесторов в нормализации экономики республики.

В январе Аргентина выпустила облигации на 7 млрд долларов сроком на 5 и 10 лет. Средняя процентная ставка по ним составила 6,3%. В том же месяце Капуто сообщил, что всего до конца года для финансирования бюджетных расходов Буэнос-Айрес намерен выручить 10 млрд долларов на международном долговом рынке.

В течение 15 лет Аргентина была лишена возможности размещать свои облигации на международном рынке из-за судебной тяжбы с кредиторами, отказавшимися от реструктуризации долга республики после дефолта в 2001 году. После прихода к власти администрации президента Маурисио Макри Буэнос-Айрес возобновил переговоры с держателями ценных бумаг и к настоящему моменту договорился об урегулировании 98% претензий. В апреле прошлого года Аргентина выпустила первые ценные бумаги после долгого перерыва на общую сумму 16,5 млрд долларов.

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