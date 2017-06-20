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Кабмин вносит в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование поддержки МСП

Экономика и бизнес
20 июня, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Предполагается, что принятие законопроекта позволит снизить стоимость привлечения кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на расширение и улучшение условий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ, подписанный 15 июня, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменения, направленные на расширение и улучшение условий поддержки субъектов МСП, оказываемой в том числе при участии акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", - говорится в пояснительной записке.

Для обеспечения возможности присвоения гарантиям корпорации МСП первой категории качества законопроектом, в частности, предлагается установить обязательные нормативы деятельности Корпорации, обеспечивающие ее финансовую устойчивость, закрепить обязанность Корпорации раскрывать информацию о соблюдении нормативов и обеспечивать проверку соблюдения нормативов аудиторской организацией.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит снизить стоимость привлечения кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства за счет снижения банками - партнерами Корпорации "МСП" резервов на возможные потери по ссудам, обеспеченным гарантиями и поручительствами Корпорации, что станет стимулирующим фактором для банков по увеличению объема кредитов субъектам МСП.

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