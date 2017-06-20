Глава ПФР: введение ЕГИС соцобеспечения позволит сэкономить 3-5% от 4 трлн рублей в год

ХАБАРОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Введение Единой государственной информационной системы (ЕГИС) социального обеспечения позволит сэкономить от 3 до 5% от ежегодной суммы в 4 трлн рублей в год. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, который провел в Хабаровске совещание по вопросам внедрения ЕГИС.

"Система начнет в полном объеме работать с 1 января 2018 года и безусловно принесет выгоду всей стране. В целом, не считая пенсий, государство платит в год около 4 трлн рублей по различным видам социальной поддержки и помощи. Система позволит упорядочить эти выплаты и устранить дублирование, сэкономив 3-5% от той суммы, что я назвал", - сказал он.

По словам Дроздова, совещание в Хабаровске стало пятым, которое проводит Пенсионный фонд России как оператор ЕГИС соцобеспечения. В оставшиеся до запуска ЕГИС полгода регионам предстоит перейти на единый классификатор мер социальной защиты и получателей социальных льгот и выплат. "Совещание позволит разогнаться тем регионам, которые еще не включились в процесс подготовки. Те субъекты РФ, которые опробовали ЕГИС, уже видят в этом выгоду", - добавил председатель правления ПФР.

"ЕГИС основана на системе СНИЛС, которые есть у Пенсионного фонда, ведь мы платим не только пенсии, но и 40 видов федеральных пособий. Это наиболее дешевый вариант, при котором достраивается и обновляется уже действующая платформа, и расходы на информтехнологии мы не увеличивали", - уточнил Дроздов.

Он добавил, что ЕГИС позволит гражданину получить полную информацию о своих правах на социальные выплаты, а властям всех уровней - унифицировать информацию о них в электронном виде.

В приоритете - ветераны

Как сообщили во вторник в пресс-службе правительства Хабаровского края, Дроздов также встретился с губернатором Вячеславом Шпортом. На встрече председатель правления ПФР сообщил, что первыми ЕГИС соцобеспечения в регионе будет внесены ветераны Великой Отечественной войны.

"Для нашего региона, растянутого на тысячи километров, подобная база данных позволит существенно сократить время решения многих социальных вопросов. Мы сможем более эффективно выстраивать социальную политику. Будем активно с вами сотрудничать, заниматься формированием данных", - отметил на встрече Шпорт.

Федеральный закон о ЕГИС социального обеспечения, оператором которой выступает ПФР, был принят в декабре 2015 года. Полностью система начнет работу с 1 января 2018 года.