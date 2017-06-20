Источники: "Ренессанс страхование" и НПФ "Благосостояние" объединяют страховые активы

МОСКВА, 20 июня. /корр. ТАСС Мари Месропян, Елена Петешова/. Подконтрольная Борису Йордану группа "Ренессанс страхование" договорилась о слиянии со страховыми активами негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" (контролируется "Российскими железными дорогами"). Об этом ТАСС рассказали два источника в финансовых кругах и один источник на страховом рынке.

"Сделка в финальной стадии, но еще не подписана", - сообщил один из них.

"Страховые активы "Благосостояния" будут объединены под брендом "Ренессанс страхования", в которой НПФ получит долю", - уточнил другой собеседник ТАСС. Контрольный пакет в объединенной компании останется у Йордана и его партнеров - Сергея Рябцова и Дмитрия Бакатина.

Также Йордан по условиям сделки должен докапитализировать объединенную компанию. На какую сумму, источники ТАСС не сообщили. Йордан также ведет переговоры с несколькими иностранными инвесторами, добавили собеседники агентства. В феврале источники ТАСС сообщали, что еще одним инвестором "Ренессанс страхования" может стать американская корпорация Brunswick, но сейчас с ней уже переговоры не ведутся.

Среди страховых активов НПФ: "СК Благосостояние" (товарный знак Welbi), "Благосостояние общее страхование" и "Интач страхование". "Смысл сделки в том, что НПФ получит долю в хорошей страховой компании с грамотным топ-менеджментом, который сможет ее развивать. Для Йордана это возможность получить новые качественные активы на балансе "Ренессанса", - объясняет один из источников ТАСС.

О том, что Йордан ищет инвестора для страховой компании стало известно летом прошлого года. Консультантом по вопросам привлечения финансирования для развития бизнеса выступал Sberbank CIB. Предполагалось, что новый акционер получит долю в кипрской Renins Nonlife (контролирует "Холдинг Ренессанс страхование"). Сумма сделки оценивалась в 5 млрд руб., говорит один из источников ТАСС.

По данным ЦБ за I квартал 2017 г., универсальный страховщик "Ренессанс страхование" занимал 12-е место на страховом рынке РФ по объему сборов (5,1 млрд руб.), компания "Ренессанс Жизнь" - 13-е место со сборами 4,8 млрд руб. Большую часть портфеля универсальной СК занимает автострахование - каско (сборы 1,7 млрд руб. за I квартал , доля рынка каско - 4,7%, 8-е место по сборам) и ОСАГО (1,1 млрд руб., доля рынка 2,4%, 9-е место по сборам). Чистая прибыль группы "Ренессанс страхование" в 2016 году упала более чем в четыре раза по МСФО, до 0,6 млрд руб.

Представитель "Ренессанс страхования" от комментариев отказался. Получить комментарий НПФ "Благосостояния" пока не удалось.