ФАС разрешила "Открытию" купить 76% акций "Росгосстрах банка"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство холдинга "Открытие" о приобретении 76% акций "Росгосстрах банка", сообщила ТАСС замглавы управления финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

"АО "Открытие холдинг" 16 июня дали предварительное согласие по его ходатайству на осуществление сделки более чем 75%, а вернее, в ходатайстве было указано 76% акций "РГС банка", - сказала она.

Как ранее сообщал ТАСС, ходатайство поступило в ведомство 27 апреля.

Это часть общей сделки по объединению группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие", которая будет реализована в 2017-2018 гг. и по итогам которой будет сформирована крупнейшая в России частная финансовая группа, говорил ранее источник агентства, близкий к одной из сторон сделки.

Ранее источники ТАСС сообщали, что под фактический контроль представителей "Открытия" "Росгосстрах банк" перешел еще в конце февраля 2017 г.

Информация о планируемом объединении группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие" появилась в конце 2016 г. Итогом сделки должно стать появление крупнейшей в России частной финансовой группы с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой более 50 млн человек.

Банк "Открытие" 30 марта увеличил свою долю в страховой компании "Росгосстрах" с 4,4% до 19,8% в рамках сделки репо. Тогда же "Росгосстрах" получил от акционера - "РГС холдинга" - 30 млрд руб. в виде безвозмездного вклада в имущество, помощь была предоставлена из-за убыточности ОСАГО. Аналитики агентства S&P писали, что 30 млрд руб. страховщику предоставило "Открытие".

Убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 г. вырос в 6,6 раза до 33,3 млрд руб.