Nissan отзывает в России почти 7 тыс. кроссоверов Murano из-за риска возгорания

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский дилер Nissan - ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг" - отзывает в России 6 944 кроссовера модели Murano Z51 из-за риска возгорания. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2013 г. по ноябрь 2016 г.
"Причиной отзыва автомобилей является выявленная ошибка, допущенная в производственном процессе поставщика, при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя прилагалось чрезмерно высокое давление. В результате, существует вероятность повреждения патрубка, что может привести к отделению патрубка и утечке рабочей жидкости из системы рулевого усилителя. Если эксплуатация автомобиля с данной неисправностью будет продолжена, то усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса, возрастает", - отмечается в сообщении ведомства.
В наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возникновения возгорания в результате контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке, предупреждает Росстандарт.
На указанных транспортных средствах будет проведена замена патрубка высокого давления рулевого усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.