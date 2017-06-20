Атомфлот: России нужно минимум три ледокола "Лидер" для навигации на трассе Севморпути

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. России требуется построить как минимум три ледокола "Лидер" для круглогодичной навигации на всей трассе Северного морского пути. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор по судоходству "Атомфлота" Андрей Смирнов в ходе конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", проходящей 19-20 июня в Нарьян-Маре.

Ледокол "Лидер" - разрабатываемый проект ледокола нового поколения мощностью 120 МВт, который может практически беспрепятственно перемещаться по всей Арктике.

"Один ледокол "Лидер" вопрос не решит, нужна серия, также как строящиеся сейчас универсальные атомные ледоколы ОАЛы, 70-тысячники, - сказал он. - 300-метровый гигант "Лидер", который будет иметь ширину порядка 50 м и сможет обеспечивать коммерческую и экономическую скорость в любых льдах, которые есть в Арктике, вот они решат задачу круглогодичной и транзитной навигации на всей трассе Севморпути и обеспечение вывоза газа и газового конденсата в Юго-Восточную Азию, в Тихоокеанский регион. Реально, по расчетам наших специалистов, таких ледоколов, как "Лидер" должно быть минимум три".

Сейчас четыре действующих в России атомных ледокола практически на весь год, кроме нескольких летних месяцев, когда обеспечивают северный завоз, расписаны по крупнейшим российским проектам, таким как "Ямал СПГ", "Газпром нефть", "Норильский никель".

"То, что использование ледоколов будет безопасно и целесообразно - это понятно, а вот где найти как минимум 240 млрд рублей, чтоб построить три ледокола? Меньшее количество нецелесообразно. Что один ледокол сделает - даже с его скоростью 10-12 узлов проводка в одну сторону займет 10 дней, а только под проект "Ямал СПГ" первой, второй и третьей очереди запланировано уже 245 выходов, то есть через полтора дня будет выходить газовоз из порта Сабетты. Поэтому если выполнять эту программу (строительства ледоколов), то надо шире смотреть", - пояснил Смирнов.

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, судостроители и Госкорпорация "Росатом" оптимистично настроены в отношении проекта создания атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт.

Имеется документация, промышленная кооперация, вся техническая основа для его строительства. Создание ледокола "Лидер" смогло бы обеспечить всесезонность и всепогодность работ на Северном морском пути как по западному маршруту, так и на востоке, для круглогодичного вывоза углеводородов, считает вице-премьер. Мощность самого крупного ледокола, который строит Балтийский завод, составляет 60 МВт.