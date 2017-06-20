Цены в Крыму помогают сдерживать развитие конкуренции и поддержка производителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский, Татьяна Кузнецова/. Развитие конкурентной среды и меры по поддержке местных производителей помогают сдерживать рост цен на Крымском полуострове, который не имеет прямого транспортного сообщения с материком. Об этом ТАСС сообщили представители властей Крыма и Севастополя.

Ранее руководитель ФАС России Игорь Артемьев назвал высокие цены на продукты в Крыму и Севастополе следствием картельного сговора. Местные власти объясняют это рядом объективных причин, среди которых отсутствие прямого транспортного сообщения с материковой Россией, недостаточная пока развитость сельскохозяйственного кластера в Севастополе, сезонные факторы.

Влияет на ценообразование и отсутствие крупных торговых сетей, работающих в других регионах страны.

"На материковой части России цены формируются под влиянием крупных федеральных сетей, которые имеют возможность за счет своих масштабов договариваться с поставщиками о поставках продуктов питания по более низким ценам. К сожалению, в Крыму федеральные сети представлены всего двумя гипермаркетами, и поэтому их влияние на ценообразование незначительно", - сказал ТАСС замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев.

Впрочем, по данным статистики, ситуация катастрофической не выглядит, хотя, например, в Севастополе цены на продукты питания в среднем выше, чем в Крыму, Южном федеральном округе и в целом по России.

Так, по данным Росстата, по выбранным 38 наименованиям основных продуктов питания в Севастополе в мае 2017 года цены были в среднем выше, чем в Республике Крым - на 4,04%, в сравнении с Южным федеральным округом - на 8,43%, в сравнении с ценами в целом по Российской Федерации - на 4,07%. В частности, это касается мяса птицы, рыбы, подсолнечного масла, молока и кисломолочных продуктов, яиц, а всего - 21 наименования.

"На территории Крыма, по данным статистики и ежедневного мониторинга, который проводят органы местного самоуправления, цены на продукты питания находятся на одном уровне с Краснодарским краем и другими ближайшими регионами России. При этом, если брать общую картину, цены в Крыму по ряду позиций ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал ТАСС Латышев.

Поддержать своих производителей

По мнению властей, регулировать цены на полуострове целесообразно, применяя рыночные механизмы, влияющие на создание конкурентной среды, и при этом поддерживая своих производителей.

"Влияние на ценообразование возможно разными способами, но самый лучший с точки зрения рыночной экономики - это поддержка отечественных производителей с тем, чтобы они могли произвести больше продукции и сделать ее более конкурентоспособной, доступной. Искусственное же ограничение цен приводит к дисбалансу спроса и предложения, может возникать дефицит, что крайне нежелательно", - сказали ТАСС в севастопольском управлении потребительского рынка и лицензирования.

По словам крымских и севастопольских чиновников, работа по сдерживанию цен ведется именно в направлении повышения конкурентоспособности российских, в том числе и местных, товаропроизводителей путем создания для них благоприятных условий для работы на местном рынке. В частности, это касается сокращения числа посредников в цепочке от товаропроизводителя до конечного потребителя.

Благоприятно влияет на ценообразование и проведение ярмарок, на которых производители продукции напрямую реализуют ее потребителям, и где цены, соответственно, обычно ниже магазинных.

"Чтобы сдерживать цены, у нас проводится достаточно большая работа", - отметил Латышев. Помимо ярмарок, он отметил также взаимодействие с торговыми сетями, содействие им в налаживании связей напрямую с товаропроизводителями, предоставление мест товаропроизводителям для реализации их продукции на ярмарках и рынках.

Соглашение с торговыми сетями

Для контроля над ценообразованием власти Севастополя и торговые сети в 2015 году заключили Меморандум взаимопонимания, по которому в сетевых магазинах часть продуктов продается с минимальной или с нулевой наценкой.

"Крупные торговые сети города Севастополя используют нулевую или минимальную торговую наценку на социально значимые продукты первой необходимости, в том числе по 47 наименованиям продовольствия по 31 позиции, включая мясо, крупы, масло, муку, молочную продукцию и овощи", - сообщили ТАСС в управлении потребительского рынка и лицензирования.

В апреле этого года врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поднял вопрос о расширении перечня товаров с минимальной или нулевой наценкой, в частности, это связано с тем, что за первые два месяца 2017 года рост потребительских цен в Севастополе составил 2%. Он отметил, что "нигде в РФ нет такой динамики".

По его словам, стоимость продуктов дополнительно увеличивается и с наступлением курортного сезона, не снижаясь с его завершением, однако в других курортных регионах подобного "всплеска" не наблюдается. Такая ситуация недопустима и требует незамедлительного исправления, обосновал тогда свою позицию Овсянников.