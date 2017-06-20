Мантуров: проект "Кортеж" позволит производить более 1 тыс. машин в год через пять лет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский проект по созданию автомобилей различного класса на единой модульной платформе - проект "Кортеж" - позволит через пять лет производить более 1 тыс. машин в год, сказал в интервью "России 24" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Само производство будет налажено на площадке "НАМИ". До 300 единиц по году мы сможем (производить - прим. ред.) непосредственно на этой площадке. Но мы рассчитываем на то, что потребность и спрос на автомобили будет расти - мы будем готовы реализовывать и кооперационные индустриальные связи с нашими российскими автопроизводителями для того, чтобы по сегментам, либо на дополнительной индустриальной площадке увеличивать объемы производства. Рассчитываем, что изначальные планы - выйти через пять лет на производство более 1 тыс. автомобилей по году в разных сегментах - (будут реализованы - прим. ред.)", - сказал министр.