УАЗ впервые за последние 25 лет начал экспорт внедорожников в Эквадор

УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Ульяновский автозавод (УАЗ) начал поставки внедорожников в Эквадор и рассчитывает отправлять в эту страну от 300 до 500 автомобилей в год. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"Ульяновский автомобильный завод впервые за всю современную российскую историю начал поставки автомобилей УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" в Республику Эквадор. Предприятие рассчитывает поставлять от 300 до 500 автомобилей в год в эту страну при поддержке локального партнера - компании Corporacion Automotriz S.A., CORASA", - сообщили в пресс-службе.

Дистрибьюторский контракт на поставку первых 150 автомобилей в Эквадор между УАЗом и локальным партнером был подписан в конце 2016 года. По словам директора по экспорту автомобилей УАЗа Андрея Дорофеева, в среднесрочной перспективе предприятие намерено продавать от 3 до 5 тыс. внедорожников УАЗ в год на латиноамериканских рынках, ежегодно прирастая на 25-40% в объеме поставок.

На данный момент УАЗ завершил сертификацию моделей УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" в Республике Эквадор на основании заверенных копий Евразийских протоколов испытаний. В пресс- службе уточнили, что на данный момент первые лоты находятся в пути за океан. Предприятие также заключило дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике и Парагвае. В ближайшие месяцы УАЗ планирует начать поставки в Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, Панаму и Чили.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов, производственная мощность завода составляет 105 тыс. автомобилей в год. С 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна "Соллерс". Предприятие выпускает более 10 моделей марки UAZ и около сотни их модификаций. Поставки автомобилей УАЗ в Эквадор осуществлялись с 1956 до 1992 год, после чего были прекращены.