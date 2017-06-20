Кудрин не считает высокой вероятность расширения санкций США на суверенный долг РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин не считает высокой вероятность расширения санкций США на суверенный долг России.

Ранее Сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса.

"Я бы не стал опережать события. Я не думаю, что мы близко находимся к такого рода запретам. Последние несколько лет мы жили без евробондов", - заявил Кудрин журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Ренессанс капитала".

По словам Кудрина, первичные итоги размещения нового выпуска евробондов можно назвать "неплохими". "В нынешних условиях это неплохие итоги. Но я не видел конечный список инвесторов. Но надеюсь, что они представляют все регионы мира", - резюмировал он.

В понедельник, 19 июня, Минфин России начал размещение суверенных евробондов. Объем размещения нового 10-летнего выпуска составит $1 млрд, 30-летнего выпуска - $2 млрд, сообщил ТАСС источник в финансовых кругах. Доходность первого транша евробондов (10 лет) составит 4,25%, второго (30 лет) - 5,25%. Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).