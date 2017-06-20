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Росатом: подписание контрактов по АЭС в Египте может состояться в ближайшее время

Экономика и бизнес
20 июня, 17:11 UTC+3

Египетская сторона хотела бы подписать контракты на строительство, сервисное обслуживание, поставки топлива и соглашение по выводу из эксплуатации ОЯТ одномоментно, сказал первый замглавы корпорации

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Контракты по строительству АЭС в Египте в высокой степени готовности, их подписание может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы Росатома Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках "Атомэкспо-2017".

"Подписание 4-х контрактов (для строительства АЭС "Дабаа" - прим. ТАСС), по нашим ощущениям, это будет довольно скоро, потому что контакты находятся в высокой степени готовности", - сказал Комаров.

Он добавил, что египетская сторона хотела бы, что контракты на строительство АЭС, на сервисное обслуживание АЭС в течение 60 лет, на поставки топлива для АЭС сроком на 60 лет и соглашение по выводу из эксплуатации отработанного ядерного топлива (ОЯТ) были подписаны одномоментно. По словам Комарова, контракт на строительство АЭС "Дабаа" был подготовлен в конце прошлого года, в первой половине этого года дорабатывались оставшиеся три контракта, планируемые к подписанию.

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