Эксперт: полуостров Ямал может стать одним из крупнейших логистических центов России

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Полуостров Ямал за счет своего уникального расположения может стать одним из крупнейших логистических центров России, который обеспечит круглогодичную транспортировку грузов на мировые рынки по Северному морскому пути. Такое мнение во вторник озвучил начальник международного научно-образовательного центра "Арктические транспортные системы и технологии" Московского государственного университета путей сообщения Александр Вылиток.

"Способный стать многофункциональным терминалом, открывающим всем регионам России кратчайший выход к торговым каналам Европы и Азии, полуостров Ямал одновременно демонстрирует острую потребность в инфраструктурных преобразованиях с формированным развитием транспортной сети", - сказал он на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности" в Нарьян-Маре.

Эксперт отметил, что это должно быть отражено в решениях государственного уровня по строительству Ямальского транспортно-логистического центра Северного морского пути и портовых объектов, связанных с железнодорожными линиями.

Вылиток добавил, что полуостров приобретет особое значение после строительства завода по сжижению природного газа ("Ямал СПГ") в поселке Сабетта, морского заполярного порта "Сабетта", построенного международного аэропорта. "Строительство глубоководного порта в случае подтверждения его статуса как многофункционального окажет радикальное положительное влияние на перспективы Северного морского пути", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что строительство "Северного широтного хода" обеспечит создание интегрированной железнодорожной инфраструктуры путем соединения Северной железной дороги на западе со Свердловской железной дорогой на востоке. "Она в дальнейшем свяжет федеральную транспортную систему с инфраструктурой Арктической зоны, будет способствовать сохранению транспортного единства регионов России", - уточнил Вылиток.

О проекте "Ямал СПГ"

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие компании "Новатэк" (50,1%), концерна Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения составляют 926 млрд кубических метров газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.