Кудрин: экономика России вышла из рецессии, но не из кризиса

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экономика России преодолела рецессию и находится в процессе выхода из кризиса. Такую оценку высказал журналистам экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах инвестиционного форума "Ренессанс капитала".
"Вышла из рецессии - более формальное определение, два квартала постоянного роста, а мы три квартала (наблюдаем рост экономики - прим. ТАСС) - это факт", - сказал он. При этом остается проблема падения жизненного уровня, проблема в промышленности, отметил Кудрин.
"Поэтому мы не можем сказать, что мы все вышли из кризиса. Мы из кризиса выходим. Но рецессию мы преодолели", - сказал он.
Выходом из кризиса можно будет считать момент, когда "целый год будут расти доходы населения", заключил Кудрин.