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Кудрин: экономика России вышла из рецессии, но не из кризиса

Экономика и бизнес
20 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Остается проблема падения жизненного уровня, проблема в промышленности, отметил глава Центра стратегических разработок

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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экономика России преодолела рецессию и находится в процессе выхода из кризиса. Такую оценку высказал журналистам экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах инвестиционного форума "Ренессанс капитала".

"Вышла из рецессии - более формальное определение, два квартала постоянного роста, а мы три квартала (наблюдаем рост экономики - прим. ТАСС) - это факт", - сказал он. При этом остается проблема падения жизненного уровня, проблема в промышленности, отметил Кудрин.

"Поэтому мы не можем сказать, что мы все вышли из кризиса. Мы из кризиса выходим. Но рецессию мы преодолели", - сказал он.

Выходом из кризиса можно будет считать момент, когда "целый год будут расти доходы населения", заключил Кудрин.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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