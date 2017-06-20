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Эксперт: закупки для нужд Крайнего Севера и Арктики требуют особой регуляции

Экономика и бизнес
20 июня, 17:39 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 20, июня. /ТАСС

Разработка особых мер регуляции обеспечит "повышение требований к квалификации поставщиков и ответственность за исполнение обязательств", считает эксперт

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НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Принятие специальных норм для проведения закупок для нужд Крайнего Севера, в том числе Арктической зоны, поможет улучшить и оптимизировать этот процесс. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Андрей Сидоренко на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности" в Нарьян-Маре.

"Анализ закупок за 2016 год показывает особенности работы по закону 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"): большинство закупок осуществляется в летний период, когда пора уже исполнять контракты. <...> Проблема кроется не только в доведении бюджета до заказчика, но и в контрольных мероприятиях и необходимости изменения закупочной документации. Запросы и жалобы поступают по всей России в больших количествах и часто затягивают процедуры", - рассказал эксперт.

Для решения проблемы с закупками для Крайнего Севера можно принять специальные нормы для районов Крайнего Севера, которые обеспечат повышение требований к квалификации поставщиков, ответственность за исполнение обязательств, причем с обеих сторон. "Разработка таких норм могла бы быть осуществлена под новую электронную площадку со специальным интерфейсом", - заметил Сидоренко.

Одна из возможных форм закупок в данном случае - открытый запрос предложений в электронной форме. "Подобный метод мог бы использоваться в тех ситуациях, когда сложилось, что поставщик только один. На основании открытой информации о предложенных условиях исполнения контракта и результатах его исполнения можно сформировать более конкурентное предложение", - сказал он.

Участники также могли бы формировать предложение от единого консорциума, как это допустимо по 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") и закону о гособоронзаказе, отметил Сидоренко. "Важным вопросом является финансирование торговой площадки. Площадки госзакупок берут деньги за подписание контракта, предлагаемая площадка не сможет окупаться в связи с меньшим объемом контрактов и должна обеспечиваться за счет иных платежей как часть единой информационной системы северного завоза", - уточнил эксперт.

Как отметил Сидоренко, важную роль сыграла бы отчетность о результатах закупок, сравнение эффективности регионов и стимулирование экономии на основе полученных данных. "Неконкурентный сговор тут возможен, но предложенное специальное решение видится лучше, чем использование механизма единственного поставщика", - резюмировал он.

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