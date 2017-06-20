Мир в споре "Роснефти" и "Системы" пытались сфальсифицировать

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Громкое разбирательство "Роснефти" и АФК "Система" о взыскании нефтяной компанией 170,6 млрд руб. убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", во вторник пополнилось фальшивым документом об отказе от иска. В картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, была опубликована информация об отказе "Роснефти" и "Башнефти" от иска. Данная информация была удалена примерно через час после появления. За это время "Роснефть" успела опровергнуть ее, пообещать обратиться в правоохранительные органы, а акции "Системы" начать резко расти, а потом перейти к падению.

Фальшивый мир

Во вторник в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Подробности в материалах дела не сообщались. Тут же пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев опроверг это, назвав недоразумением.

На этом фоне бумаги АФК "Система" на торгах Московской биржи ускорили рост до 17,6%, до 15,365 руб. за бумагу. Однако после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК акции сократили рост до 5,3% и торговались по 13,765 руб. за бумагу.

Позднее Леонтьев заявил, что "Роснефть" обратится в правоохранительные органы по факту фальсификации документа об отказе от иска к АФК "Система" на 170,6 млрд руб.

"В суд поступил документ якобы от "Роснефти" об отказе от иска с явными признаками фальшивки. "Роснефть" обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с подложным документом", - сказал он ТАСС.

Леонтьев добавил, что в Арбитражный суд Башкирии фальшивый документ поступил из Москвы от имени "Роснефти", подписанный якобы двумя вице-президентами компании. В документе говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к ответчикам.

Позже информация о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК пропала из картотеки арбитражных дел, а акции "Системы" от роста перешли к падению на 1,7%.

В АФК "Система" пока не комментируют инцидент. До Арбитражного суда Башкирии, где рассматривается дело, дозвониться пока не удалось.

Суть иска

В мае "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система- Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб. в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 гг. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

Президент вмешиваться не будет

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не станет вмешиваться в спор между АФК "Система" и "Роснефтью", поскольку он уже решается в суде. "Он (спор этих двух компаний) реализуется в судебной плоскости и, конечно, президент (РФ Владимир Путин) никоим образом не может вмешиваться в этот процесс", - заявил Песков журналистам.

Он также отказался комментировать жалобу членов совета директоров АФК "Система" к Владимиру Путину, в которой те попросили президента вмешаться в спор с "Роснефтью". Как сообщал "Коммерсантъ", авторы обращения заявили главе государства, что иск влияет не только на "Систему", но и на весь инвестклимат в стране. "Служебную переписку мы публично не комментируем", - подчеркнул представитель Кремля.

"Говорить о каком-то влиянии (этого спора) на инвестклимат было бы неверным, - считает Песков. - Мы знаем, что компании имеют свою позицию, они отстаивают свои позиции. Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд". "Это абсолютно нормальная мировая практика, в том числе и в мире предпринимателей", - добавил он.

"Роснефть" в 2016 г. приобрела 50,08% акций "Башнефти", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Сразу после покупки актива "Роснефть" полностью сменила правление "Башнефти". После оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".