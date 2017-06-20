Якутия просит исключить для судов проекта СПН требование двойного дна и бортов

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Якутия просит исключить для судов типа СПН (сухогрузно-палубное наливное судно) требования по оснащению двойным дном и двойными бортами. Такое предложение в Минтранс РФ внесла делегация республики в ходе конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая 19-20 июня проходит в Нарьян-Маре.

"Исключить из требований по оснащению двойным дном и двойными бортами сухогрузно-нефтеналивных судов проекта СПН грузоподъемностью 600 тонн, эксплуатируемых в арктических реках", - говорится в документе.

Для этого необходимо внести изменения в постановление правительства РФ № 623 от 12 августа 2010 года "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта", которое предполагает оснащение двойным дном и двойными бортами нефтеналивных судов с 1 января 2018 года.

"В настоящее время отсутствует соответствующий действующим требованиям технический проект на строительство флота взамен уникальных комбинированных судов типа СПН. Уникальностью проектов является возможность перевозить отдельно два вида грузов (сухогруз и горюче-смазочные материалы) с минимальной осадкой 1,4 м и максимальной грузоподъемностью 600 тонн", - указано в документе.

Данными судами завозятся жизненно-важные грузы по рекам Яна, Индигирка и Колыма. Для осуществления северного завоза в Якутии используется 32 судна типа СПН.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном.

Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.