Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акционеры "Русала" переизбрали совет директоров в прежнем составе

Экономика и бизнес
21 июня, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Акционеры также продлили полномочия совета директоров по выпуску дополнительных ценных бумаг и сделкам с ними

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русала" на годовом общем собрании одобрили переизбрание совета директоров в действующем составе. Об этом говорится в сообщении компании.

В совет директоров алюминиевой компании входят президент и мажоритарный акционер "Русала" Олег Дерипаска, генеральный директор компании Владислав Соловьев, директор по развитию бизнеса Rusal Global Management BV Зигфрид Вольф, гендиректор En+ Максим Соков, Дмитрий Афанасьев из адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", генеральный директор Glencore Айван Глайзенберг, директор по стратегическим проектам "Реновы" Максим Гольдман, гендиректор "Базэла" Гульжан Молдажанова, исполнительный директор "Онэксима" Даниэль Вольф, заместитель генерального директора "Базэла" Ольга Машковская, директор по работе с персоналом En+ Екатерина Никитина, директор по инвестициям Renova Management AG Марко Музетти.

В состав совета также входят шесть независимых директоров: управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, Бернард Зонневельд из ING Eurasia, Элси Льюнг, бывший председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Дмитрий Васильев, старший советник в Morgan Stanley Филип Лэйдер и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.

Акционеры также продлили полномочия совета директоров по выпуску дополнительных ценных бумаг и сделкам с ними. При этом исполнительный орган компании не получил мандат на обратный выкуп ее ценных бумаг.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия, образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (13,7%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%) и Glencore через Amokenga Holdings (8,75%). Менеджменту "Русала" принадлежит около 0,25% акций. Оставшаяся доля акций находится в свободном обращении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
2
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклем
3
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
4
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
5
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
На ВПП аэропорта Сургута обнаружили части шасси после взлета самолета UTair
Темы дня
Загрузка...
Реклама