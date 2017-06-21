Акционеры "Русала" переизбрали совет директоров в прежнем составе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русала" на годовом общем собрании одобрили переизбрание совета директоров в действующем составе. Об этом говорится в сообщении компании.

В совет директоров алюминиевой компании входят президент и мажоритарный акционер "Русала" Олег Дерипаска, генеральный директор компании Владислав Соловьев, директор по развитию бизнеса Rusal Global Management BV Зигфрид Вольф, гендиректор En+ Максим Соков, Дмитрий Афанасьев из адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", генеральный директор Glencore Айван Глайзенберг, директор по стратегическим проектам "Реновы" Максим Гольдман, гендиректор "Базэла" Гульжан Молдажанова, исполнительный директор "Онэксима" Даниэль Вольф, заместитель генерального директора "Базэла" Ольга Машковская, директор по работе с персоналом En+ Екатерина Никитина, директор по инвестициям Renova Management AG Марко Музетти.

В состав совета также входят шесть независимых директоров: управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, Бернард Зонневельд из ING Eurasia, Элси Льюнг, бывший председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Дмитрий Васильев, старший советник в Morgan Stanley Филип Лэйдер и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.

Акционеры также продлили полномочия совета директоров по выпуску дополнительных ценных бумаг и сделкам с ними. При этом исполнительный орган компании не получил мандат на обратный выкуп ее ценных бумаг.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия, образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (13,7%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%) и Glencore через Amokenga Holdings (8,75%). Менеджменту "Русала" принадлежит около 0,25% акций. Оставшаяся доля акций находится в свободном обращении.