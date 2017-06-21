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Володин: рост ВВП в 2-3% - главная черта принятого закона об изменениях в бюджет

Экономика и бизнес
21 июня, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы сказал, что "правительство справилось с рецессией"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главная черта принятого закона об изменениях в федеральный бюджет 2017 года заключается в том, что этот документ направлен на рост ВВП в 2-3%. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, в котором предусмотрено снижение дефицита бюджета в 2017 году до 2,1% ВВП с 3,2% ВВП. При этом поправки вносятся только в статьи и разделы, касающиеся 2017 года.

"Мы переходим от рецессии в экономике к росту. Та рецессия, которая была на протяжении предыдущих нескольких лет, в этом году должна быть преодолена, и мы планируем, что будет рост в 2-3% ВВП. Это главная отличительная черта тех поправок, которые мы принимаем в бюджет", - подчеркнул Володин.

По его словам, "правительство справилось с рецессией"."И те задачи, которые ставил президент, сегодня нашли отражение в [принятом] законе о бюджете", - добавил он.

Спикер поблагодарил за работу над поправками профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитеты- соисполнители. "Это действительно сложная, большая, ответственная работа, в которой участвовали все фракции", - добавил Володин.

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