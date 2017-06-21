Рост ВВП РФ в мае ускорился до 3,1%

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в январе - мае 2017 года составил 1,3%. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
При этом рост ВВП в мае ускорился до 3,1% по сравнению с 1,7% в апреле. Оценка роста ВВП за апрель была пересмотрена вверх после уточнения Росстатом официальных статистических данных, уточнили в министерстве.
"Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики - обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство", - добавили в Минэкономразвития.
По оценкам Росстата, в первом квартале 2017 года рост экономики составил 0,5%.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост ВВП РФ будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью этого года рост в годовом выражении может превысить 2%. Он добавлял, что сохраняется полная уверенность, что по итогам года рост ВВП РФ составит 2%.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост экономики РФ продолжается уже три квартала подряд, чему способствуют инструменты денежно-кредитной политики, используемые Банком России.