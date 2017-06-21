Темер: Бразилия заинтересована в расширении сети станций ГЛОНАСС на своей территории

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер выразил заинтересованность в расширении сети станций ГЛОНАСС на территории своей страны.

"Мы положительно оценили опыт создания на территории Бразилии станции российской системы ГЛОНАСС, и мы со своей стороны выразили заинтересованность расширить сеть этих станций", - сказал он в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее о возможностях расширения взаимодействия в космической сфере между Россией и Бразилией говорил глава российского государства. По его словам, странами "изучается возможность для совместных запусков с бразильского космодрома и совместное производство ракет-носителей малого и среднего класса", а также "есть идеи по налаживанию кооперации в сфере дистанционного зондирования Земли".