В Пермском крае дополнительно отремонтируют дороги на 100 млн рублей

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ПЕРМЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Пермские власти проведут ремонт дополнительных восьми дорог в 2017 году на 100 млн рублей, сэкономленных после распределения подрядов в регионе. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Прикамья Максим Решетников по итогам совещания, посвященного реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" с участием министра транспорта РФ Максима Соколова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта.
"Это объекты, которые нам удалось добавить в первоначальный перечень за счет экономии. В мае мы отторговали все контракты по базовому перечню объектов, их 79, появилась экономия. Мы с коллегами из Росавтодора согласовали дополнительный перечень объектов, сейчас по ним объявляются торги, готовится документация. Мы успеем в этом году их сделать", - сказал Решетников, добавив, что сэкономить удалось порядка 100 млн рублей.
В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" 30 млрд рублей распределяется между бюджетами 34 регионов РФ. На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации, в которую входят город Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы, Пермский край получил 1 млрд рублей.
Как рассказал Соколов, цель проекта - приведение дорог в надлежащее состояние и снижение количества аварий. "В целом сегодня по 75% объектов, вошедших в программу, заключены контракты с подрядчиками. Министерство совместно с Федеральным дорожным агентством будет проверять качество выполнения работ, и, если будут обнаружены некачественные - средства, выделенные из федерального бюджета, будут перераспределяться", - отметил Соколов.
До 2018 года в рамках реализации проекта запланирован ремонт дорог федерального и регионального значения в Пермской городской агломерации, а также мероприятия по ликвидации очагов аварийности и оборудование пешеходных переходов. После 2018 года программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, освещения.