АФК "Система" просит ЦБ расследовать попытку манипулирования акциями

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. АФК "Система" обратилась в Банк России с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования рынком акций компании. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АФК Сергей Копытов.
Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей. Подробности в материалах дела не сообщались. Позднее информация о ходатайстве была удалена из электронной картотеки.
На фоне этого акции АФК "Системы" на торгах Московской биржи выросли на 17,6% (до 15,365 рубля за бумагу). Однако после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК акции компании замедлили рост до 5,3% (до 13,765 рубля за бумагу).
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что документ об отказе от иска имел явные признаки фальшивки. По его словам, фальшивый документ поступил из Москвы от имени "Роснефти" и был подписан якобы двумя вице-президентами компании. В нем говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к ответчикам.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания уже направила материалы по данному делу в правоохранительные органы. По словам Сечина, в течение пяти минут после того, как ходатайство было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, были осуществлены операции с акциями "Системы" почти на 2 млрд рублей.
В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".