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Украина подтвердила готовность к консультациям по иску РФ в ВТО об украинских санкциях

Экономика и бизнес
21 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Замглавы МЭР Алексей Груздев сообщил, что консультации пройдут в ближайшее время, точные даты согласовываются по линии постпредств в Женеве

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украина подтвердила готовность к консультациям по комплексному иску России во Всемирную торговую организацию (ВТО) об украинских санкциях. Об этом в интервью "Российской газете" заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.

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"Украинская сторона уже подтвердила готовность к началу консультаций в рамках этого спора", - сказал он.

По словам замминистра, консультации пройдут в ближайшее время. Точные даты согласовываются по линии постпредств в Женеве.

Груздев подчеркнул, что Россия всегда стремится сначала урегулировать проблему через механизм консультаций в рамках ВТО, не вынося его на площадку органа по разрешению споров. "Во многих случаях диалог получается достаточно конструктивным, но наши неоднократные попытки призвать Украину к этому диалогу не увенчались успехом. Была уже пройдена критическая черта, когда мы вынуждены инициировать разбирательство", - пояснил замминистра.

Ранее Россия направила в орган по разрешению споров запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями против России, говорил 20 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он подчеркнул, что некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы. Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития РФ, есть серьезные основания предполагать, что санкции в отношении России Украина предпринимает в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения.

Запрос на проведение консультаций в ВТО - это первая процедура в рамках подачи иска в организацию. В соответствии с процедурами ВТО в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации. Если консультации не принесут ожидаемого результата, Россия может начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы.

Ограничения Украины

Комплексный иск России в ВТО касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета на аккредитацию российских СМИ.

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Помимо перечисленных ограничений, особые процедуры применяются при ввозе на территорию Украины российских книг и другой печатной продукции, особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний - производителей и поставщиков товаров и услуг.

Кроме того, введен специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров. Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО, говорил российский министр. Также, по словам главы МЭР РФ, Украина при подготовке мер нарушила и свои многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и других ограничений в торговле. Несмотря на требования соглашений ВТО, данные меры последовательно не нотифицируются в ВТО.

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