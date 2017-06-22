Роструд получил более 113 тыс. жалоб на работодателей в I квартале 2017 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости получила более 113 тыс. жалоб на работодателей в первом квартале этого года, половина из них связана с несвоевременными выплатами. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

"В первом квартале 2017 года Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные органы рассмотрели более 113 тыс. обращений граждан, причем почти половина из них была связаны с задолженностью по заработной плате", - сказал он.

По словам Вуколова, порядка 100 тыс. жалоб, в частности, касались расторжения и оформления трудовых договоров, около 40 тыс. обращений поступило по вопросам охраны труда. Еще часть связана с вопросом легализации трудовых отношений.

Глава Роструда также отметил рост числа жалоб. Так, по его словам, в 2016 году в службу поступило более 460 тыс. обращений - на 15% больше, чем годом ранее.