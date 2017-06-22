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Россия увеличит поставки стройматериалов и мебели в Абхазию

Экономика и бизнес
22 июня, 18:36 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 22, июня. /ТАСС

По мнению торгового представителя России в Абхазии Владимира Некрасова, в республике имеется потенциал по увеличению импорта из РФ

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СУХУМ, 22 июня. /ТАСС/. Россия будет наращивать поставки строительных материалов и мебели в Абхазию, где активно развивается туристическая инфраструктура, сообщил в четверг ТАСС торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

"На наш взгляд, недостаточно проработана область поставки в республику строительных материалов российского производства. Учитывая, что в Абхазии принимаются меры по восстановлению и реконструкции жилого фонда, эта отрасль приобретает первостепенное значение, и мы будем проводить работу в данном направлении", - сказал торгпред.

По его мнению, потенциал по увеличению импорта из России в республике имеется. "Возможно, найдется спрос на недорогую, но качественную мебель российского производства в сегменте эконом-класса", - пояснил Некрасов.

Как уточнили ТАСС в отделе статистики Государственного таможенного комитета (ГТК) республики, Абхазия завозит строительные материалы и различные промышленные товары, в том числе и мебель, в основном из России, причем конкурентом в этой сфере является Турция.

"Строительные материалы и различные промтовары, в том числе и мебель, в республику завозятся из России и морским путем из Турции, причем объемы с каждым годом растут, поскольку ежегодно увеличивается число минигостиниц и домов отдыха. И здесь импорт из России превышает импорт из Турции", - отметили в комитете.

Так, по данным абхазской таможни, в 2016 году из России импортировано промтоваров на 266,3 млн рублей, а из Турции - на 44,6 млн рублей (в 2015 году - 210 и 97 млн рублей соответственно), строительных материалов - на 1,2 млрд рублей из России (ранее - 887,2 млн рублей) и на 150 млн рублей - из Турции (год назад - 321 млн рублей).

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