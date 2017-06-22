Россия увеличит поставки стройматериалов и мебели в Абхазию

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СУХУМ, 22 июня. /ТАСС/. Россия будет наращивать поставки строительных материалов и мебели в Абхазию, где активно развивается туристическая инфраструктура, сообщил в четверг ТАСС торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.
"На наш взгляд, недостаточно проработана область поставки в республику строительных материалов российского производства. Учитывая, что в Абхазии принимаются меры по восстановлению и реконструкции жилого фонда, эта отрасль приобретает первостепенное значение, и мы будем проводить работу в данном направлении", - сказал торгпред.
По его мнению, потенциал по увеличению импорта из России в республике имеется. "Возможно, найдется спрос на недорогую, но качественную мебель российского производства в сегменте эконом-класса", - пояснил Некрасов.
Как уточнили ТАСС в отделе статистики Государственного таможенного комитета (ГТК) республики, Абхазия завозит строительные материалы и различные промышленные товары, в том числе и мебель, в основном из России, причем конкурентом в этой сфере является Турция.
"Строительные материалы и различные промтовары, в том числе и мебель, в республику завозятся из России и морским путем из Турции, причем объемы с каждым годом растут, поскольку ежегодно увеличивается число минигостиниц и домов отдыха. И здесь импорт из России превышает импорт из Турции", - отметили в комитете.
Так, по данным абхазской таможни, в 2016 году из России импортировано промтоваров на 266,3 млн рублей, а из Турции - на 44,6 млн рублей (в 2015 году - 210 и 97 млн рублей соответственно), строительных материалов - на 1,2 млрд рублей из России (ранее - 887,2 млн рублей) и на 150 млн рублей - из Турции (год назад - 321 млн рублей).