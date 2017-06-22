Комитет Госдумы поддержал изменение критериев для отнесения предприятий легпрома к МСП

Мацуев: российские болельщики показали, что являются самыми гостеприимнымиСпорт 22 июня, 16:42
Певица Нюша готова выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболуСпорт 22 июня, 16:37
Метшин: футболисты "Рубина" Жемалетдинов и Ахметов - завтрашний день сборной РоссииСпорт 22 июня, 16:33
CAS рассмотрит апелляции Лебедевой, Абакумовой и Гниденко 6 сентябряСпорт 22 июня, 16:30
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеровЭкономика и бизнес 22 июня, 16:17
Третий пересадочный контур на четверть разгрузит московское метроОбщество 22 июня, 16:16
Эксперт: cборную России ни в коем случае нельзя винить в поражении от команды ПортугалииСпорт 22 июня, 16:16
Источник: Тулеев может вернуться на работу уже на следующей неделеПолитика 22 июня, 16:16
Прожиточный минимум в РФ. ДосьеБиографии и справки 22 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, изменяющий критерии для признания предприятия легкой промышленности субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП).
Сейчас законом установлены предельные показатели, по которым предприятие можно отнести к субъекту МСП: размер дохода от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (до 120 млн рублей - микропредприятия, до 800 млн рублей - малые предприятия, до 2 млрд рублей - средние предприятия) и среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (до 15 человек - микропредприятия, до 100 человек - малые предприятия, до 250 человек - средние предприятия).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предприятия легкой промышленности получат возможность регистрироваться и платить налоги как субъекты МСП, даже если численность их сотрудников за предшествующий год превысила установленный для МСП порог. Речь идет о хозяйственных обществах и партнерствах, которые осуществляют деятельность в сфере легкой промышленности - производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи.
"Показатели деятельности отдельных предприятий в сфере производства и оказания услуг в силу технологических особенностей и высокой трудоемкости производственных процессов превышают установленные предельные значения: такие предприятия могут создавать рабочие места для большого числа граждан, однако генерировать выручку в меньшем объеме, - отмечается в документе. - Это касается прежде всего предприятий легкой промышленности. Превышая положенную для МСП численность работников, такие предприятия лишаются возможности участия в программах по поддержке МСП. Для того, чтобы быть отнесенными к МСП, предприятия могут превысить установленную законодательством численность списочного состава (при условии выполнения предельных значений по доходу)".
Законопроект также предусматривает, что деятельность предприятия, относящаяся к легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от этой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов.
Сведения о предприятиях, соответствующих данным критериям, Минпромторг будет включать в отдельный перечень и передавать в ФНС для внесения в единый реестр субъектов МСП. По данным Минэкономразвития, в случае принятия законопроекта число субъектов среднего предпринимательства увеличится на 148.