Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Швейцария арестовала €15 млн, предоставленных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения "Евровидения-2017". Об этом говорится в сообщении украинского организатора конкурса - Национальной телерадиокомпании Украины.

"Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной телерадиокомпании Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры", - говорится в сообщении.

В украинской телерадиокомпании отметили, что наняли юридическую фирму для выяснения обстоятельств.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая с участием 42 стран. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Российский Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса. При этом в ЕВС заявляли о том, что после проведения конкурса будет рассмотрен вопрос о наложении санкций на Украину в связи с ситуацией с российской конкурсанткой.