США приостановили импорт говядины из Бразилии

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Американские власти приняли решение приостановить на неопределенный срок импорт свежей говядины из Бразилии в связи с разразившимся в этой южноамериканской стране "мясным скандалом". Об этом объявило в четверг министерство сельского хозяйства США.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, речь идет о "приостановке всего импорта свежей говядины из Бразилии по причине неоднократно возникавшей обеспокоенности" по поводу качества этой продукции. "Поставки [из Бразилии] будут оставаться приостановленными до тех пор, пока бразильское министерство сельского хозяйства не предпримет меры по исправлению сложившейся ситуации, которые минсельхоз США сочтет удовлетворительными", - подчеркивается в документе.

В нем также уточняется, что с марта инспектировалось 100% поставок бразильской говядины в США. Доля "отсева" такой продукции составила 11%, отметил минсельхоз США. Между тем, пояснил он, аналогичный показатель по таким же всем остальным поставкам в США равен лишь 1%.

17 марта Федеральная полиция Бразилии арестовала более 30 участников крупной преступной группировки, которая занималась продажей просроченного мяса и мясных продуктов. Как сообщили в правоохранительных органах, данная операция стала самой масштабной в истории страны - в ней приняли участие около 1,1 тысячи стражей порядка. Объектом расследования, которое проводилось на протяжении почти двух лет, стали крупнейшие бразильские компании по производству мясной продукции, работающие не только на внутреннем рынке, но и экспортирующие продукцию за рубеж. Их сотрудники вошли в список подозреваемых и задержанных.

По версии следствия, преступники вступили в сговор с представителями надзорных органов министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, которые за взятки выдавали сертификаты качества без проверки товаров. В полиции утверждали, что подозреваемые использовали кислоту и другие химические вещества, чтобы изменить вид продукта и скрыть дефекты, свойственные испорченному мясу. При этом часть денег, полученных госслужащими от преступников, шла на финансирование политических партий.