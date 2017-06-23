Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд

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МИНСК, 23 июня /ТАСС/. Белоруссия осуществила размещение еврооблигаций объемом $1,4 млрд. Об этом сообщили в пятницу в министерстве финансов Белоруссии.
"Белоруссия разместила еврооблигации в размере $1,4 млрд. Евробонды размещены двумя траншами", - сообщили в минфине.