Сбербанк заявил об отсутствии сверхприбыли в сделке с "Транснефтью"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сбербанк считает вывод арбитражного суда о получении банком сверхприбыли в результате заключения договора валютного опциона с компанией "Транснефть" не соответствующим действительности в связи понесенными расходами на хеджирование рисков по сделке. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

8 июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная компания получила более 66 млрд руб. убытка.

"Вывод суда о сверхприбыли в размере 66 млрд рублей, которую банк якобы заработал на сделке, не соответствует действительности: банк понес сопоставимые расходы на хеджирование сделки на международных рынках в соответствии с требованиями ЦБ", - цитирует пресс-служба вице-президента Сбербанка Игоря Кондрашова.

В конце 2013 года Сбербанк и "Транснефть" заключили сделку с барьерными опционами с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти". Вследствие роста курса доллара США реализовался риск исполнения барьерного условия, что лишило "Транснефть" права требовать исполнения опциона (при этом полученная премия возврату не подлежит) и нефтетранспортная компания понесла чистый убыток в размере около 66,5 млрд руб. Несмотря на то, что сделка была исполнена в 2015 году, прошло более года, прежде чем "Транснефть" обратилась в суд с требованием о признании ее недействительной. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск, придя к выводу, что при заключении договора Сбербанк не раскрыл должным образом информацию о существе и рисках указанных сделок, и в результате "Транснефть" заблуждалась относительно условий сложного производного финансового инструмента.

До сделки со Сбербанком "Транснефть" уже заключила более 100 аналогичных сделок с иностранными банками, подчеркивает Кудряшов, и предполагать отсутствие у нее специалистов достаточного уровня квалификации для оценки условий сделки было бы, по его словам, странно - хотя именно отсутствие таких компетенций в компании является одним из выводов суда. "На момент конца 2013 года, когда заключалась сделка, возможность роста курса доллара выше 50 рублей за доллар уже в 2014 году расценивалась как маловероятная, что и оговаривалась в документах по сделке", - отмечает Кондрашов.

По его словам, данное решение в случае его вступления в законную силу негативным образом повлияет на финансовый рынок России. "Сделка с "Транснефтью" готовилась более года и была рассмотрена и утверждена правлением трубопроводной компании. Она соответствует всем требованиям законодательства, была заключена на основании стандартной документации для подобных сделок, разработанной НАУФОР", - поясняет он.

Сбербанк будет обжаловать его в установленные законом сроки, напомнил вице-президент Сбербанка. О дате подачи апелляции пока не известно.