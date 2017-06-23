Квоту для малых рыбопромысловых судов уменьшат из-за их небезопасности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Квота на строительство малых и средних рыбопромысловых судов будет меньше в связи с недостаточным уровнем их безопасности в ходе мореплавания, сообщил в пятницу журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Обновленным федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", подписанным президентом России 3 июля 2016 года, предусмотрена мера государственной поддержки обновления рыбопромыслового флота и развития рыбопереработки - выделение квоты на инвестиционные цели. На строительство нового рыбопромыслового флота на российских верфях и современных рыбоперерабатывающих фабрик зарезервировано 20% квот от объема добычи водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов.

По мнению заместителя председателя Госдумы Ольги Епифановой, нововведения не учитывают специфику районов Крайнего Севера: в этих проектах заложена только поддержка крупных экспортеров рыбы, а также строительства крупных и средних рыбопромысловых судов. Тогда как для работы в северных морях оптимально использование малых и средних рыболовецких судов.

"Для северного рыбохозяйственного бассейна важно обеспечить безопасность мореплавания, безопасность рыболовства, поэтому, конечно, мы были сориентированы именно на суда такого типа и такого класса (большие и крупные - прим. ТАСС). Но понимая, что нам надо также развивать и прибрежное рыболовство, мы ввели туда судно, которое сможет доставлять в живом виде рыбную продукцию на берег", - пояснил Шестаков.

По его словам, были просьбы включить в механизм инвестквот малотоннажные суда. "Но они не были поддержаны в целом ни нами, ни крупнейшими ассоциациями, потому что они бы не решали задачу качественного изменения производства рыбной продукции. Что самое важное, они бы не обеспечивали безопасность мореплавания, что тоже один из ключевых моментов, потому что количество аварий увеличивается", - заметил глава Росрыболовства.

Шестаков добавил, что количество аварий на судах малого и среднего типа увеличивается. "Для нас основная задача не просто поддержать отечественное судостроение, для нас основная задача - изменить структуру производства. Мы для Северного рыбохозяйственного бассейна ввели такие объекты под строительство, которые позволяют разместить непосредственно на судне перерабатывающую фабрику, позволяют обеспечить достойный уровень работы, обеспечить безопасность", - заявил он.

Флот для Севера

Как заявил ранее ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах Международного арктического форума, интересы рыболовецких колхозов должны быть учтены в формирующемся законодательстве по квотам на вылов, в частности, инвестиционные квоты должны выделяться под строительство не только крупнотоннажных, но и судов среднего и малого тоннажа.

По его словам, у рыболовецких колхозов есть потребность и необходимость в обновлении флота, и игнорировать эти потребности просто недопустимо.

Архангельская область предлагает внести дополнения в проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении порядка отбора инвестиционных проектов и распределения квот. В частности, включить в качестве объектов инвестиций среднетоннажные и малотоннажные суда, технические параметры которых позволили бы рыболовецким колхозам Поморья претендовать на получение квот на инвестиционные цели.

По словам Епифановой, предлагаемые Минсельхозом постановления исключают возможность обновления судов рыболовецких колхозов Архангельской и Мурманской областей, НАО. А это, как отмечается в сообщении Епифановой, без малого 60% юридических лиц, занимающихся промышленным рыболовством в западной части Арктической зоны России.