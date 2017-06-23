Объем инвестиций в СЭЗ Крыма превысил 100 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня./ТАСС/. Объем заявленных инвестиций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму превысил 100 млрд рублей, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.
"Количество участников свободной экономической зоны Крыма достигло 923. Объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ превысил 100 млрд (рублей). При этом 186 субъектов хозяйственной деятельности получили статус участника СЭЗ за 5 месяцев текущего года", - отметил он.
Уже начата реализация 164 проектов с общим объемом инвестиций около 205 млрд рублей. Запланировано создание порядка 18 тыс. рабочих мест. "Замечу, что 33 соглашения на сумму 75 млрд рублей заключены в этом году", - подчеркнул Аксенов.
"Тенденции в целом позитивные. <…> Но, конечно, цифры не должны заслонять от нас реальную жизнь. Проблем в Крыму очень много. Мы адекватно воспринимаем критику, видим наши недоработки, проводим работу над ошибками", - отметил Аксенов.
Ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявлял, что на начало июня 2017 года в СЭЗ республики насчитывалось составляло 900 участников.
СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на 10 лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов.
Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными.