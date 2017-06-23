Дуров: переписка россиян из-за блокировки Telegram перейдет в подконтрольные США "облака"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Возможная блокировка мессенджера Telegram в России приведет к переходу информации о переписке российских граждан в подконтрольные США облачные сервисы. Такое мнение высказал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", - написал он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, - мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информацию.