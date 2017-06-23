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Эксперт: Чувашия обладает потенциалом для развития рынка корпоративных облигаций

Экономика и бизнес
23 июня, 19:49 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 23, июня. /ТАСС

Среди сдерживающих факторов называют слабую информированность руководителей и генеральных директоров предприятий о механизме облигаций

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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Республика Чувашия обладает потенциалом для развития рынка корпоративных облигаций, на котором предприятия региона смогут получить среднесрочные и долгосрочные заимствования. Такое мнение в рамках X Чебоксарского экономического форума "Регионы России - новые точки для роста" высказал руководитель отделения Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Юрий Голубых.

"В принципе я могу сказать, что условия для развития рынка корпоративных облигаций в республике имеются. Если мы возьмем сейчас статистику, то по состоянию на 1 мая 2017 года задолженность крупных предприятий чувашской республики составляет 52 млрд рублей", - заявил он.

Голубых отметил, что сумма депозитов населения и юридических лиц на счетах тех же самых организаций составляет 120 млрд рублей. "То есть половина этой суммы могла бы быть инвестирована в облигации корпоративного займа", - отметил он.

Среди факторов, которые сдерживают создание в регионе рынка корпоративных облигаций и его роста, руководитель отделения назвал слабую информированность руководителей и генеральных директоров предприятий о механизме облигаций, неразвитость рыночной инфраструктуры - недостаток региональных консультаций, которые могли бы помочь, разъяснить и ввести на этот рынок.

"Отсутствие у менеджеров предприятий необходимых компетенций, то есть знаний, опыта работы с этим инструментом. И важный фактор - отсутствие на сегодня разработанных мер государственной поддержки облигационного займа на уровне правительства республики", - перечислил эти факторы Голубых.

X Чебоксарский экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" проходит в столице Чувашии с 23 по 24 июня. Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе и делегаты из девяти иностранных государств.

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