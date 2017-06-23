Чувашия хочет создать свой бренд экологичной сельхозпродукции для поставок в РФ и за рубеж

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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Чувашия имеет все предпосылки для производства и поставок, в том числе на экспорт, экологически чистой сельскохозяйственной продукции под собственным брендом. Об этом сообщил в рамках X Чебоксарского экономического форума "Регионы России - новые точки для роста" глава Чувашии Михаил Игнатьев.
"Я ответственно могу сказать - все земли сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики экологически чистые, экологически безопасные. Поэтому в дальнейшем мы будем производить продукцию под брендом "Органика" и поставлять на рынки России, и на экспорт", - сказал он, добавив, что объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе вырос на 9% по итогам прошлого года.
Как рассказал Игнатьев корреспонденту ТАСС, речь идет об "экологически чистой сельскохозяйственной продукции, продуктах питания, которые продаются на потребительском рынке, поставляются потребителям, в которые не добавляются разные консерванты".
По словам главы Чувашии, кондитерские изделия, изготовленные в республике, уже экспортируются в Канаду, в Америку, в Китай, в страны Евросоюза.
X Чебоксарский экономический форум "Регионы России - новые точки для роста" проходит в столице Чувашии с 23 по 24 июня. Гостями и участниками форума стали более 700 человек, в том числе и делегаты из девяти иностранных государств.