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Минфин Украины принял решение вложить в Приватбанк еще $865 млн

Экономика и бизнес
23 июня, 17:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

По итогам внешней аудиторской проверки оказалось, что состояние кредитного портфеля банка хуже, чем ожидалось на момент его национализации

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КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Украины приняло решение провести докапитализацию национализированного в декабре 2016 года. Как заявил в пятницу на брифинге глава ведомства Александр Данилюк, на первом этапе будет вложено $865 млн.

"Докапитализация банка будет проходить в два этапа путем выпуска облигаций внутригосударственного займа. На первом этапе предполагается выпустить облигации на сумму 22,5 млрд гривен (около $865 млн по действующему курсу - прим. ТАСС). Это большая сумма, которую государство внесет в банк для компенсации убытков", - сказал он, не уточнив общую сумму запланированной докапитализации.

Данилюк добавил, что по итогам внешней аудиторской проверки оказалось, что состояние кредитного портфеля Приватбанка хуже, чем ожидалось на момент его национализации. В этой связи банк "вынужден формировать дополнительные резервы для покрытия убытков от кредитных операций". "Итого, государство как акционер вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальную работу и развитие банка", - отметил министр.

В декабре 2016 года правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава Нацбанка Украины (тогда Валерия Гонтарева) заявила, что государство вынуждено было национализировать Приватбанк, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 декабря подписали договор о продаже всех акций "Приватбанка". Теперь владельцем 100 процентов акций банка является государство в лице министерства финансов Украины.

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