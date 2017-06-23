Средняя выплата в ОСАГО превысила 80 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Средняя выплата по ОСАГО в мае 2017 года выросла на 28% и составила 80,132 тыс. рублей, а средняя цена полиса сократилась на 3% - до 5,724 тыс. рублей.

Об этом свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в мае 2016 года составляла 62,596 тыс. рублей, средняя премия - 5,877 тыс. руб.

На среднюю выплату влияет повышение лимитов по ОСАГО (состоялось в октябре 2014 и апреле 2015 года), а также деятельность недобросовестных автоюристов, говорится в пресс-релизе союза. "Мы наблюдаем рост средней выплаты не только в ОСАГО, но и в каско, а это означает, что растет стоимость ремонта автомобилей и запчастей", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

В январе - мае 2017 года объем премий по ОСАГО составил 90,6 млрд руб. - на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Общий объем выплат вырос на 35% - до 83,5 млрд рублей.