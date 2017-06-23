Средняя выплата в ОСАГО превысила 80 тыс. рублей

Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турнировСпорт 23 июня, 18:34
Сервис такси в США будет ездить на электромобиляхСоциальная ответственность 23 июня, 18:33
Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и РоссииСпорт 23 июня, 18:31
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в ТаганрогеСпорт 23 июня, 18:23
Китайские власти пообещали бороться с загрязнением почвСоциальная ответственность 23 июня, 18:21
Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в четвертом квартале годаСпорт 23 июня, 18:08
Просьбы фондов о срочных пожертвованиях собирают меньше денегСоциальная ответственность 23 июня, 18:01
Мужская сборная России победила поляков на командном чемпионате мира по шахматамСпорт 23 июня, 17:56
Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный судСпорт 23 июня, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Средняя выплата по ОСАГО в мае 2017 года выросла на 28% и составила 80,132 тыс. рублей, а средняя цена полиса сократилась на 3% - до 5,724 тыс. рублей.
Об этом свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА).
Средняя выплата в мае 2016 года составляла 62,596 тыс. рублей, средняя премия - 5,877 тыс. руб.
На среднюю выплату влияет повышение лимитов по ОСАГО (состоялось в октябре 2014 и апреле 2015 года), а также деятельность недобросовестных автоюристов, говорится в пресс-релизе союза. "Мы наблюдаем рост средней выплаты не только в ОСАГО, но и в каско, а это означает, что растет стоимость ремонта автомобилей и запчастей", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.
В январе - мае 2017 года объем премий по ОСАГО составил 90,6 млрд руб. - на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Общий объем выплат вырос на 35% - до 83,5 млрд рублей.