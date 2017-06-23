Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 10,3 млн автомобилей в России к 2022 году будут оснащены системой "Эра-Глонасс"

Экономика и бизнес
23 июня, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

При этом общее число автомобилей, поддерживающих соединение с какими-либо сетями, составит 18,8 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Система "Эра-Глонасс" к 2022 году будет установлена на более чем 10,3 млн автомобилей в России. При этом общее число автомобилей, поддерживающих соединение с какими-либо сетями (connected car), составит 18,8 млн, говорится в исследовании J’son & Partners Consulting.

Для сравнения, до конца 2017 года, по оценке компании, системой "Эра-Глонасс" будет оснащено лишь около 1 млн автомобилей.

"Объем рынка connected car в России, по прогнозам J’son & Partners Consulting, достигнет к 2022 году 18,8 млн легковых автомобилей. Основными драйверами рынка будут проект "Эра-Глонасс", на который придется более половины (55%) всех "подключенных" автомобилей в России, страховая телематика (17,3%) и информационно-развлекательные системы (12,5%)", - отмечает консалтинговая компания.

"Эра-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал на спутник в случае повреждения автомобиля при аварии, затем тревожный вызов ретранслируется службам экстренного реагирования. Модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен самостоятельно ответить диспетчеру, система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

С 1 января 2017 г. обязательным условием постановки автомобиля на учет стала установка системы "Эра-Глонасс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
2
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
7
В одном из районов Татарстана выпал снег
Темы дня
Загрузка...
Реклама