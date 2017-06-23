Более 10,3 млн автомобилей в России к 2022 году будут оснащены системой "Эра-Глонасс"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Система "Эра-Глонасс" к 2022 году будет установлена на более чем 10,3 млн автомобилей в России. При этом общее число автомобилей, поддерживающих соединение с какими-либо сетями (connected car), составит 18,8 млн, говорится в исследовании J’son & Partners Consulting.
Для сравнения, до конца 2017 года, по оценке компании, системой "Эра-Глонасс" будет оснащено лишь около 1 млн автомобилей.
"Объем рынка connected car в России, по прогнозам J’son & Partners Consulting, достигнет к 2022 году 18,8 млн легковых автомобилей. Основными драйверами рынка будут проект "Эра-Глонасс", на который придется более половины (55%) всех "подключенных" автомобилей в России, страховая телематика (17,3%) и информационно-развлекательные системы (12,5%)", - отмечает консалтинговая компания.
"Эра-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал на спутник в случае повреждения автомобиля при аварии, затем тревожный вызов ретранслируется службам экстренного реагирования. Модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен самостоятельно ответить диспетчеру, система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.
С 1 января 2017 г. обязательным условием постановки автомобиля на учет стала установка системы "Эра-Глонасс".